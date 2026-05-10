بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

تراجعت أسعار البيض اليوم الأحد بالبورصة والأسواق ، وذلك في ظل توافر الإنتاج بل وزيادته بنسبة تتراوح من 20 ل 25% ، نتيجة هبوط سعر طن الأعلاف .

أسعار البيض اليوم الأحد



ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 80 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 90 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .



وتطرح المنافذ الحكومية وعلى رأسها الزراعة البيض بسعر أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% .

من جانبه ،أرجع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى وصول مصر لمعدلات إنتاج قياسية سنوياً، مما أوجد فائضا كبيراً في الأسواق، ومع استقرار الأحوال الجوية وتحسن الإنتاجية في المزارع، تدفقت كميات ضخمة من المنتج إلى تجار الجملة الذين سارعوا بالتخلص من هذه الكميات بأسعار أقل من المعلنة.

وأوضح السيد خلال تصريحات له، أن حالة الارتباك، التي أجبرت عددا من التجار لبيع كرتونة بيض المائدة بأسعار تقل عن السعر الرسمي المعلن، تعد خطوة استباقية لتفادي تلف المخزون، ويأتي هذا التراجع القسري نتيجة ضعف القوى الشرائية وتكدس الكميات لدى المحلات، مما جعل التاجر بين مطرقة الالتزام بالتسعيرة وسندان فساد السلعة التي لا تحتمل التخزين الطويل، ليفضل الكثيرون البيع بسعر التكلفة أو بأقل من التكلفة لتقليل الخسائر المادية وضمان دوران رأس المال قبل فوات الأوان.





تراجع تكاليف المدخلات واستقرار الأعلاف



لعب استقرار أسعار الأعلاف عالمياً ومحلياً دوراً حاسماً في خفض تكلفة الإنتاج داخل المزارع، ومع انخفاض سعر طن العلف، تراجعت التكلفة الفعلية لإنتاج الكرتونة، مما سمح للمنتجين والتجار بهامش تحرك أكبر لخفض الأسعار دون التعرض لخسائر، وهو ما التقطه تجار التجزئة في المناطق الشعبية لجذب الزبائن من خلال تقليل هوامش ربحهم الخاصة.