انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن



شهدت أسعار البيض في الأسواق المحلية والبورصة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بدعم من زيادة الإنتاج وتحسن المعروض في السوق.



ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تنفيذ إجراءات تستهدف دعم قطاع الثروة الداجنة وتخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال زيادة ضخ المعروض في الأسواق عبر المنافذ الحكومية.



تراجع في أسعار كرتونة البيض



سجلت أسعار البيض انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت كرتونة البيض الأحمر لتسجل نحو 85 جنيهًا جملة، وتصل إلى المستهلك بنحو 95 جنيهًا، بعدما كانت تباع سابقًا بنحو 140 جنيهًا.

واستقرت أسعار البيض الأبيض عند 80 جنيهًا جملة، ليباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 120 جنيهًا جملة وتصل إلى 130 جنيهًا للمستهلك.



طرح البيض بأسعار مخفضة بالمنافذ الحكومية



تواصل وزارة الزراعة طرح البيض عبر منافذها بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر الكرتونة إلى نحو 90 جنيهًا، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتطرح المنافذ الحكومية البيض بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بما يساهم في تحقيق توازن سعري داخل السوق المحلي.



زيادة الإنتاج تدعم استقرار السوق



وأرجعت البيانات الرسمية هذا التراجع إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحسن المعروض، إلى جانب جهود الدولة في تنظيم القطاع ودعم سلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار العمل على تيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من كفاءة الإنتاج.



إصدار 940 ترخيصًا لدعم قطاع الثروة الحيوانية



وأظهر تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار 940 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة خلال شهر أبريل الماضي، لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

وشملت التراخيص 178 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير، في إطار الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي.



تمويلات تتجاوز 10 مليارات جنيه لدعم صغار المربين



كما تم اعتماد صرف 211.32 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو لصالح 151 مستفيدًا لتربية وتسمين 3022 رأس ماشية، ليصل إجمالي التمويل إلى أكثر من 10.56 مليار جنيه استفاد منها نحو 45.6 ألف مستفيد.



توسع في مشروعات الأعلاف والثروة الداجنة



وأشار التقرير إلى الموافقة على تسجيل 434 تسجيلة لمخاليط الأعلاف ومركزاتها، إلى جانب إصدار 152 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، بما يدعم التوسع في الإنتاج وتحقيق استقرار السوق.