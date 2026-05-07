عقب هبوط.. سعر الدولار رسميا الآن أمام الجنيه

هبط سعر صرف الدولار دون الـ 53 مقتربا من مستوى الـ 52 جنيها وهو أقل وصل من 10 أيام ، حيث تراجع الدولار مقابل الجنيه بنحو 105 قرشا في يوم واحد.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس يس سي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.