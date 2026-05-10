بورصة الدواجن اليوم.. استقرار في أسعار الأبيض وعروض خاصة للكميات

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء اليوم استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، مع استمرار الإقبال على أصناف الفراخ البيضاء والبلدي، وسط تقديم التجار لعروض "توفير" عند الشراء بكميات كبيرة (الجملة)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

​أولًا: أسعار الطيور (للكيلو)

و​تنوعت أسعار الطيور الحية اليوم لتناسب مختلف مستويات الدخل، وجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: سجلت 100 جنيها للكيلو، مع عرض خاص (10 كيلو بسعر 899 جنيها).

الفراخ البلدي: بلدي عادي 120 جنيها، والبلدي الصعيدي والحشو 130 جنيه.

أمهات الدواجن: الأبيض سجل 80 جنيها، بينما سجلت ديوك الأمهات البلدي 100 جنيه.

البط والوز: سجل البط البلدي 150 جنيها، والوز "الشامورت" 130 جنيها.

الأرانب والحمام: استقر سعر الأرانب البلدي عند 120 جنيها، بينما وصل جوز الحمام الجامبو إلى 240 جنيها.

​ثانيًا: ملف "الرومي".. تفاصيل الأسعار والقطعيات

​يعتبر الرومي خيارًا مفضلًا للعزومات، وقد جاءت أسعاره اليوم كالتالي:

​رومي بلدي: 170 جنيها/ كيلو.

​رومي أبيض: 140 جنيها/ كيلو.

​بانيه رومي (رستو): 280 جنيها.

​شاورما رومي: 250 جنيها.

​أجنحة رومي: 8 جنيهات (أقل سعر للقطعيات).

​ثالثًا: مشتقات الدواجن (البانيه والشيش)

​شهدت قطعيات الفراخ (الأجزاء) تنافسية كبيرة، خاصة عند شراء كميات "3 كيلو":

الصنف سعر الكيلو منفرد عرض الكمية (توفير)

البانيه 240 جنيها 3 كيلو بـ 700 جنيه

شيش طاووك 220 جنيها3 كيلو بـ 599 جنيها

أوراك فراخ 110 جنيهات 5 كيلو بـ 475 جنيها

دبابيس / حمام كداب 140 جنيها 3 كيلو بـ 400 جنيه

شاورما فراخ 220 جنيه 3 كيلو بـ 599 جنيها

رابعًا: قطعيات “على قد الإيد”

​للباحثين عن بدائل اقتصادية، توفرت القطعيات التالية:

​كبد وقوانص: 100 جنيه.

​أجنحة وينجز: 60 جنيها.

​صدور بالعظم: 140 جنيها (أو 3 كيلو بـ 400 جنيه).

ويلاحظ أن شراء "عروض" الكميات (مثل عرض الـ 10 كيلو أبيض أو الـ 3 كيلو بانيه) يوفر للمستهلك مبالغ تتراوح بين 20 إلى 100 جنيه حسب نوع الصنف، وهي سياسة بيعية تتبعها المحافظ الكبرى لضبط حركة البيع والشراء.

