عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو

شهدت أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية اليوم السبت 9 مايو، حالة من التنوع الملحوظ مع تقديم حزمة من التيسيرات السعرية عند الشراء بكميات كبيرة (عروض الكيلوات المتعددة).

وسجلت الفراخ البيضاء والبلدي مستويات تفاوتت بحسب النوع والوزن.

أولاً: أسعار الدواجن (الطيور الكاملة)

وتصدرت الفراخ البيضاء قائمة الطلب اليوم بسعر 105 جنيهات للكيلو، مع وجود عرض خاص للكميات (10 كيلو بسعر 950 جنيهاً).

وجاءت أسعار الأنواع الأخرى كالتالي:

الفراخ البلدي: سجلت 120 جنيهاً (وعرض الـ10 كيلو بـ 1100 جنيه)

الفراخ البلدي الصعيدي والحشو: استقرت عند 130 جنيهاً

الفراخ العتاقي: سجلت 100 جنيه (وعرض الـ10 كيلو بـ 800 جنيه)

الأمهات: بلغت الأمهات البيضاء 80 جنيهاً، بينما سجلت ديوك الأمهات البلدي 90 جنيهاً

ثانياً: أسعار البط والرومي والأنواع الأخرى

وتنوعت أسعار الطيور الفاخرة اليوم لتلبي احتياجات العزومات والأسرة المصرية:

البط البلدي: سجل 150 جنيهاً

الرومي: تراوح بين 170 جنيهاً للرومي البلدي و140 جنيهاً للرومي الأبيض.

الحمام والأرانب: سجل الحمام الجامبو 240 جنيهاً للجوز، بينما بلغت الأرانب البلدي 120 جنيهاً

الوز الشامورت: استقر عند 130 جنيهاً

ثالثاً: أجزاء الدواجن (مشتقات الفراخ والرومي)

بينما شهدت أجزاء الدواجن عروضاً مغرية عند شراء كمية "3 كيلو" فأكثر، وجاءت كالتالي:

البانيه: 240 جنيهاً للكيلو (وعرض الـ3 كيلو بـ 700 جنيه)

الشيش طاووك والشاورما: 230 جنيهاً للكيلو (وعرض الـ3 كيلو بـ 650 جنيهاً)

الأوراك: 120 جنيهاً للكيلو (وعرض الـ5 كيلو بـ 499 جنيهاً)

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: سجلت جميعها 140 جنيهاً للكيلو (مع عرض الـ3 كيلو بـ 400 جنيه)

الكبد والقوانص: بلغت 100 جنيه للفراخ، و140 جنيهاً للرومي

الأجنحة: سجلت أجنحة الفراخ (ونيجز) 60 جنيهاً، بينما سجلت عكاوي الرومي 80 جنيهاً

رابعاً: مصنعات الرومي الفاخرة

أما بالنسبة للباحثين عن الوجبات الجاهزة والتحضير السريع:

بانيه رومي ورستو: 280 جنيهاً

شاورما رومي: 250 جنيهاً

أجنحة رومي: سعر مميز بـ 8 جنيهات

وتُظهر أسعار اليوم توجهاً واضحاً من التجار نحو تشجيع "شراء الجملة" من خلال خصومات كبيرة تصل إلى 100 جنيه في بعض العروض، مما يمثل فرصة جيدة للأسر لتخزين احتياجاتها الأسبوعية بأسعار مخفضة.