تراجع جديد في أسعار الدواجن.. كيلو البانيه يبدأ من 200 جنيه بالأسواق



شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2026، بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، مدعومة بحالة من الاستقرار ووفرة الإنتاج المحلي.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا داخل المزارع، بالتزامن مع تراجع أسعار البانيه والبيض، وسط تأكيدات من شعبة الدواجن باستقرار السوق ووجود فائض كبير في الإنتاج المحلي.



أسعار الدواجن اليوم



• تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 88 جنيهًا بعدما سجل 90 جنيهًا خلال الأيام الماضية، ليصل للمستهلك بنحو 100 جنيه.

• استقر سعر الدواجن الأمهات عند 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك بنحو 89 جنيهًا.

• ارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 104 جنيهات بالمزرعة مقابل 100 جنيه سابقًا، لتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.

• استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 130 جنيهًا بالمزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن

• تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و260 جنيهًا في بعض المحال.

• سجل سعر كيلو الأوراك ما بين 90 و110 جنيهات.

• تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 70 و80 جنيهًا.

• بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



• سجلت كرتونة البيض الأحمر 90 جنيهًا بالجملة، لتباع للمستهلك بسعر 100 جنيه، بعدما كانت تصل إلى 140 جنيهًا.

• استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 85 جنيهًا بالجملة، وتباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا.

• بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا بالجملة، لتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.



شعبة الدواجن.. السوق يشهد وفرة واستقرارًا



ومن جانبه، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن قطاع الثروة الداجنة في مصر يشهد حالة من الاستقرار ووفرة الإنتاج، نافياً وجود أي أزمات تتعلق بالأعلاف أو زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن أسعار الأعلاف شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن سعر طن العلف استقر حاليًا بين 22 و24 ألف جنيه، مقارنة بمستويات تجاوزت 35 ألف جنيه خلال فترات الأزمات السابقة نتيجة تحديات تدبير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الفارق السعري مقارنة بعام 2020 يرجع إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار، إلى جانب الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية، والتي وصلت في بعض الأصناف إلى نحو 300%.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الإنتاج المحلي في أقوى حالاته حاليًا، مع وجود فائض يومي كبير ساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتصدير شحنات إلى قطر والكويت، إلى جانب استمرار المفاوضات للتصدير إلى الإمارات العربية المتحدة.