كسر مفاجئ في خط أم المصريين| موعد عودة المياه إلى المنيب والعمرانية والهرم وفيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

إصلاح الكسر في خط مياه مترو أم المصريين

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ عملت على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق: «المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة»، وتحسن ضغوط المياه بمناطق: «الهرم – فيصل»، عقب الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.

​المناطق المتأثرة بالانقطاع والضعف

وكانت ​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تعرض خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم لحدوث تسريب مفاجئ بشارع "ربيع الجيزي"، وتحديداً في المنطقة المجاورة لمحطة مترو أنفاق "أم المصريين"، مما تسبب في ارتباك مؤقت بجدول ضخ المياه ببعض الأحياء.

​وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، أن الحادث استلزم التدخل العاجل لبدء أعمال الإصلاح، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية:

​المنيب ​ساقية مكي ​البحر الأعظم ​العمرانية ​الكونيسة

​كما أشارت الشركة إلى أن مناطق (الهرم وفيصل) ستشهد ضعفاً ملحوظاً في ضغط المياه خلال فترة تنفيذ الإصلاحات، وحتى العودة إلى معدلات الضخ الطبيعية.

​تحرك سريع لفرق الطوارئ

​وطمأنت الشركة المواطنين بأنه تم الدفع بكامل أطقم الصيانة والطوارئ إلى موقع التسريب، مدعومة بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة للسيطرة على الموقف وسحب التراكمات المرورية الناتجة عن التسريب، لضمان إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.

​حلول بديلة للمواطنين

​وفي إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، أعلنت الشركة عن:

​توفير سيارات مياه شرب نقية تجوب المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

​تخصيص الخط الساخن (125) لاستقبال طلبات المواطنين لتوفير سيارات المياه في المناطق الأكثر احتياجاً.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة بشكل كامل.