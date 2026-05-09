موعد فصل الصيف 2026.. متى يبدأ رسميًا؟

عبد العزيز جمال

مع الارتفاع التدريجي الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، يبدأ التساؤل المعتاد لدى الكثيرين حول الموعد الرسمي لبداية فصل الصيف 2026، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للتخطيط لقضاء الإجازات الصيفية مع الأهل والأصدقاء في المحافظات الساحلية والمنتجعات السياحية، والتمتع بأجواء البحر والشمس.

موعد بدء فصل الصيف رسميًا لعام 2026

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي (والذي تشمل مصر والدول العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية) يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

فصل الصيف

وفي هذا اليوم تحديدًا، ووفقًا للحسابات الفلكية، سيحدث ما يُسمى بـ "الانقلاب الصيفي" (Summer Solstice)، وذلك في تمام الساعات الأولى من الصباح بتوقيت القاهرة.

وفي هذا اليوم تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء فوق مدار السرطان، وهو خط العرض 23.5 درجة شمالاً، وهو ما يمثل ذروة فصل الصيف فلكيًا.

مدة فصل الصيف 2026

سيستمر فصل الصيف لعام 2026 لمدة تقارب 93 يومًا، لينتهي رسميًا في يوم 22 سبتمبر 2026، بعد أن يحل الانقلاب الخريفي، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف مباشرة.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة كل عام في نصف الكرة الشمالي، وتتميز بأنها تمثل أطول نهار في السنة وأقصر ليل، ففي يوم 21 يونيو، يصل طول النهار إلى أقصاه بينما يكون الليل في أقصر مدة له طوال العام.

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

وتحدث هذه الظاهرة نتيجة وصول الشمس إلى أقصى ميل لها شمالًا بالنسبة لخط استواء الأرض، حيث تشرق الشمس في ذلك اليوم مبكرًا وتغرب متأخرة، مما يمنحنا ساعات نهار طويلة تصل في بعض المناطق إلى 14 ساعة أو أكثر.

لماذا يختلف تاريخ بداية فصل الصيف؟

رغم أن فصل الصيف يبدأ فلكيًا في 21 يونيو من كل عام تقريبًا، فإن ملامحه المناخية في مصر تظهر قبل ذلك بأسابيع عديدة، وهذا ما يخلق نوعًا من الاختلاف بين البداية الفلكية والبداية المناخية للفصل.

البدء المناخي للصيف في مصر:

تبدأ موجات الحر المرتفعة عادة خلال شهر مايو، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا.

تشتد درجات الحرارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وهي الأشهر التي تسجل فيها البلاد أعلى درجات الحرارة سنويًا.

تسجل مناطق جنوب الصعيد (مثل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج) أقصى درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث قد تصل إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية في بعض الأيام.

في المقابل، تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالًا في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح وشرم الشيخ والغردقة، بفضل تأثير البحر.

أما في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، فلا توجد فصول بالمعنى المعروف، حيث يسود طقس حار طول العام مع فصول ممطرة فقط.

لماذا يحدث فصل الصيف علميًا؟

يحدث فصل الصيف بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضاوي يستغرق 365 يومًا وربع اليوم، هذا الميل الثابت هو السبب الحقيقي وراء تعاقب الفصول الأربعة، وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس كما يعتقد البعض خطأً.

درجات الحرارة

كيف يحدث ذلك؟

في شهر يونيو من كل عام، يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، مما يجعل أشعة الشمس تسقط بشكل شبه عمودي (مباشر) على مدار السرطان (خط عرض 23.5 شمالاً).

هذه الأشعة العمودية تجعل الطاقة الشمسية مركزة على مساحة أصغر، مما يزيد من شدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي.

بينما في نفس الوقت، يميل القطب الجنوبي بعيدًا عن الشمس، مما يسبب فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي (أستراليا، جنوب أفريقيا، البرازيل، إلخ).

وهذا يفسر لماذا يكون الصيف حارًا في مصر وأوروبا بينما يكون الشتاء في الأرجنتين وأستراليا في نفس التوقيت.

التوقيت الصيفي 2026

تطبق مصر نظام التوقيت الصيفي بهدف تحسين استغلال ضوء النهار الطبيعي، وتقليل استهلاك الطاقة في الإضاءة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وفقًا للنظام المعتمد حاليًا في مصر:

بداية التوقيت الصيفي: يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة (ساعة كاملة).

نهاية التوقيت الصيفي: ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة (العودة إلى التوقيت الشتوي الأصلي).

ويهدف هذا النظام إلى:

  • تقليل استهلاك الكهرباء خاصة في قطاع الإضاءة المنزلية والشارع
  • زيادة الاستفادة من ضوء النهار في الأنشطة اليومية والاقتصادية
  • مواكبة العديد من الدول العالمية التي تطبق أنظمة مماثلة
  • تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة

الفرق بين بداية الصيف فلكيًا ومناخيًا في مصر

الاختلافالتفاصيل
البداية الفلكيةالأحد 21 يونيو 2026 (موعد ثابت تقريبًا كل عام)
البداية المناخيةأواخر شهر مايو، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الملحوظ
ذروة الصيفيوليو وأغسطس (أعلى درجات حرارة في السنة)
نهاية الصيف فلكيًا22 سبتمبر 2026 (بداية فصل الخريف)
نهاية الصيف مناخيًاأواخر سبتمبر وأكتوبر، حيث تبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي

نصائح للاستعداد لفصل الصيف 2026

مع اقتراب فصل الصيف، يُنصح المواطنون باتباع الإجراءات التالية للاستمتاع بأجواء الصيف بأمان:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • شرب كميات كافية من المياه يوميًا (2-3 لتر) لتجنب الجفاف
  • تجنب الخروج في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا خاصة في جنوب الصعيد
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والعريضة لتعكس أشعة الشمس
  • استخدام واقيات الشمس (كريمات SPF) قبل التعرض لأشعة الشمس
  • تنظيم الرحلات إلى المحافظات الساحلية والمنتجعات الصيفية مبكرًا
  • صيانة أجهزة التكييف قبل بداية فصل الصيف للتأكد من كفاءتها
  • متابعة النشرات الجوية أولاً بأول لتجنب فترات الموجات الحارة الشديدة
