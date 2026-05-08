الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

الأرصاد الجوية
رنا أشرف

مع اقتراب فصل الصيف وبدء التغيرات المناخية في فرض تأثيرها على الأجواء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بارتفاعات متتالية في درجات الحرارة على معظم المحافظات.

كشفت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل نحو 28 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق جنوب البلاد ما بين 36 و37 درجة.


بدء أرتفاع درجات الحرارة 

وأكدت شاكر، أن الطقس سيشهد حالة من الاستقرار على مختلف أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق، لكنه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على الأجواء، مشيرة إلى أن الارتفاعات الحرارية لن تقتصر على يوم واحد، بل ستستمر بصورة متتالية خلال الأسبوعين المقبلين.

بدء موجة حارة

وأضافت أن الخرائط الجوية الحالية تشير إلى تأثر البلاد بموجة حارة ممتدة قد تستمر لمدة أسبوعين على الأقل، لافتة إلى احتمالية تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ35 درجة على القاهرة الكبرى في بعض الأيام، فيما قد تتجاوز الـ40 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شدة الحرارة ستختلف من يوم لآخر، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الأجواء الحارة مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية، بالتزامن مع نشاط الرياح أحيانًا، ما قد يساهم في تلطيف الإحساس بدرجات الحرارة نسبيًا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة ليلًا، أشارت شاكر إلى أن البلاد شهدت خلال الأسبوع الماضي أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إلا أن ارتفاع الحرارة المتوقع خلال الفترة المقبلة سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى، لتصبح الأجواء ليلًا ما بين معتدلة ومائلة للحرارة، بينما تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

حقيقة وصول الحرارة لـ 50 درجة مئوية 

وحول ما يتردد بشأن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، نفت إيمان شاكر وجود أي مؤشرات حالية على ذلك، مؤكدة أن الخرائط الجوية حتى الآن لا تشير إلى تسجيل هذه المعدلات، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن درجات الحرارة قد تتجاوز الـ40 درجة، خاصة في مناطق جنوب البلاد.

وأرجعت شاكر هذه الارتفاعات إلى التأثيرات المناخية العالمية، وعلى رأسها ظاهرة “النينو” وتحديدًا “السوبر نينو”، والتي تؤدي إلى زيادة معدلات الحرارة عالميًا، موضحة أن التنبؤات الفصلية تشير إلى أن صيف هذا العام سيكون حارًا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن احتمالية تسجيل موجات شديدة الحرارة تظل واردة، مشيرة إلى أن مصر شهدت بالفعل خلال يونيو 2024 تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 51 درجة مئوية في مدينة أسوان، لكنها شددت على أن المؤشرات الحالية لا تتوقع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة خلال الفترة القريبة.

