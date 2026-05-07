ارتفاع طفيف بالحرارة غدًا.. والأرصاد تحذر من اضطراب البحر الأحمر وخليج السويس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 8 مايو 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نسبيًا على شمال البلاد، ويشتد الحر على مناطق جنوب الصعيد نهارًا، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة.

وفيما يخص حالة البحار، توقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية شرقية. أما البحر الأحمر وخليج السويس فتسودهما حالة من الاضطراب، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجة الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تصل في الإسكندرية إلى 25 للعظمى و15 للصغرى، وتسجل شرم الشيخ 32 للعظمى و20 للصغرى.

وفي محافظات الصعيد، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل قنا وأبو سمبل 37 درجة للعظمى، فيما تصل أسوان إلى 36 درجة، والأقصر 35 درجة مئوية