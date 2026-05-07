طه جبريل
تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.. والطقس شديد الحرارة بالصعيد

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود طقس معتدل للحرارة  نهارا  على  السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 مترو اتجاه الرياح: شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس مضظربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 27 14

6 اكتوبر 28 15

بنها 26 14

دمنهور 26 14

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 26 14

بلطيم 25 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 23 12

رأس سدر 28 15

نخل 26 09

كاترين 24 07

الطور 27 18

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 17

الاسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 14

سيوة 27 14

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 19

الشلاتين 30 23

حلايب 27 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 29 23

أبرق 23 24

جبل علبة 32 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 27 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 34 18

الأقصر 33 18

أسوان 34 20

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 34 20

