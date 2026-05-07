ظاهرة جوية وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، على أن يعود مائلًا للبرودة ليلًا.

ظاهرة جوية خطيرة وتحذيرات مرورية

يشهد الطقس اليوم تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، وهو ما وصفته الأرصاد بظاهرة جوية خطيرة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة قائدي السيارات، بضرورة توخي الحذر وتهدئة السرعة وترك مسافات آمنة بين المركبات، حفاظًا على السلامة العامة نتيجة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت التوقعات إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

اضطراب في حركة الملاحة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وحذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

كما توقعت الأرصاد فرصًا ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 – الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 13

جنوب الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 18

وتستمر حالة التقلبات الجوية خلال هذه الفترة من العام، وسط تغيرات سريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.