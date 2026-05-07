حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء مائلة للحرارة نهارا باردة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

القاهرة 28-16

العاصمة الإدارية 28- 15

6 أكتوبر 29- 16

بنها 27- 15

دمنهور 27- 15

وادى النطرون 28- 14

كفر الشيخ 27-15

بلطيم 26-15

المنصورة 27-14

الزقازيق 28-15

شبين الكوم 27-15

طنطا 27-14

دمياط 23-15

بورسعيد 24-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 27- 15

العريش 23-14

رفح 24-14

رأس سدر 28-15

نخل 27-08

كاترين 25-08

الطور 28-18

طابا 26-17

شرم الشيخ 32-20

الغردقة 30-18

الإسكندرية 25-15

العلمين 24-15

مطروح 23-14

السلوم 26-15

سيوة 29-19

رأس غارب 30-18

سفاجا 31-18

مرسى علم 31-20

الشلاتين 31-25

حلايب 28-25