الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء مائلة للحرارة نهارا باردة ليلا

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس القاهرة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

القاهرة 28-16

العاصمة الإدارية 28- 15

6 أكتوبر 29- 16

بنها 27- 15

دمنهور 27- 15

وادى النطرون 28- 14

كفر الشيخ 27-15

بلطيم 26-15

المنصورة 27-14

الزقازيق 28-15

شبين الكوم 27-15

طنطا 27-14

دمياط 23-15

بورسعيد 24-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 27- 15

العريش 23-14

رفح 24-14

رأس سدر 28-15

نخل 27-08

كاترين 25-08

الطور 28-18

طابا 26-17

شرم الشيخ 32-20

الغردقة 30-18

الإسكندرية 25-15

العلمين 24-15

مطروح 23-14

السلوم 26-15

سيوة 29-19

رأس غارب 30-18

سفاجا 31-18

مرسى علم 31-20

الشلاتين 31-25

حلايب 28-25

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

تراجع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026

رغم إجازة البنوك.. هذه أسعار العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

