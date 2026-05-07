ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح..حالة الطقس اليوم الخميس 7 مايو 2026

رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم،حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 7 مايو 2026، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المختلفة خلال ساعات اليوم.

وقالت الأرصاد إن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويعود الطقس المائل للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما تنشط الرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

فرص سقوط أمطار خفيفة

توقعت الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة: العظمى 27 والصغرى 15.

الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 14.

شرم الشيخ: العظمى 30 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 28 والصغرى 17.

الأقصر: العظمى 33 والصغرى 18.

أسوان: العظمى 34 والصغرى 20.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا خلال الأيام المقبلة مع بقاء فرص نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق.