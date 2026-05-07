الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 08 مايو وحتى الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية وخرائط التوزيعات الضغطية عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

موجة حارة قادمة

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة ثم حار نهاراً على أغلب المناطق، بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلاً.

وتوقعت الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 24 و 28 درجة، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 28 و 32 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب البلاد ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل العظمى ما بين 31 و 40 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة

ويشهد يوم الثلاثاء ذروة هذا الارتفاع خاصة في جنوب الصعيد الذي يقترب من حاجز الـ 40 درجة وسط أجواء شديدة الحرارة نهاراً.

وفيما يخص الظواهر الجوية، حذر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدين أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية. كما أشار البيان إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال تلك الفترة.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة خاصة للمسافرين على الطرق السريعة خلال فترة تكون الشبورة المائية.