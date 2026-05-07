موجة ربيعية.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءاً من غدٍ الجمعة 08 مايو وحتى الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث كشفت الخرائط الجوية عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن ذروة الارتفاع ستظهر بوضوح في مناطق جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل. أما في القاهرة الكبرى والوجه البحري، فستتراوح العظمى ما بين 28 و32 درجة، بينما تظل السواحل الشمالية هي الأقل حرارة بمتوسط درجات تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

تحذيرات من اضطراب الملاحة والشبورة

وأصدرت الأرصاد تحذيراً عاجلاً بشأن الملاحة البحرية ليوم الجمعة، حيث تشهد سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطراباً ملحوظاً؛ نتيجة نشاط رياح تتراوح سرعتها ما بين (60 إلى 70) كم/س، مما يؤدي لارتفاع الأمواج إلى مستوى يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات المبكرة من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

ظواهر جوية متفرقة

وأشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها غداً الجمعة ما بين 30 إلى 34 كم/س.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظراً للتغيرات السريعة الحادة التي يتسم بها فصل الربيع، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطراباً في الأمواج.

