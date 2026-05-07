الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسود أجواء تميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتصل إلى "شديدة الحرارة" على جنوب الصعيد، بينما تظل معتدلة على السواحل الشمالية.

تحذيرات ملاحية وضباب صباحي

وحذرت الهيئة في نشرتها من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح ما بين (60 إلى 70 كم/س)، مما يؤدي لارتفاع الأمواج لقيم تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

ظهور شبورة مائية صباحا

كما نبهت الأرصاد من ظهور شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على وسط سيناء وبعض الطرق السريعة.

الحالة الجوية والظواهر المتوقعة

الأجواء ليلاً:

يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء ليلاً.

نشاط الرياح:

رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين (30 إلى 34 كم/س).

فرص الأمطار:

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: 28 درجة.

السواحل الشمالية: 24 درجة.

شمال الصعيد: 31 درجة.

جنوب الصعيد: 36 درجة.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.