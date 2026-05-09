مواعيد مباريات اليوم السبت 9-5- 2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 9 مايو 2026، إلى ملاعب العالم التي تستضيف العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، يتصدرها اللقاء المرتقب بين ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب المواجهة العربية المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويترقب عشاق الكرة العربية مواجهة قوية تجمع الزمالك المصري مع اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة، بينما يأمل الفريق الجزائري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم الأفضلية مبكرًا.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

• اتحاد العاصمة × الزمالك – الساعة 10 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 2.

وفي الدوري الإنجليزي ، يخوض ليفربول اختبارًا صعبًا أمام تشيلسي في قمة جماهيرية مرتقبة، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد في مواجهة يسعى خلالها السيتي لمواصلة المنافسة على الصدارة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

• ليفربول × تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرًا – عبر قناة beIN Sports HD 1.

• برايتون × وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 2.

• فولهام × بورنموث – الساعة 5 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 5.

• سندرلاند × مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1.

• مانشستر سيتي × برينتفورد – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي منافسات الدوري الإسباني، يخوض اتليتكو مدريد مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، بينما يلتقي ريال سوسيداد مع ريال بيتيس في مباراة مرتقبة ضمن صراع المراكز الأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

• إلتشي × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرًا – عبر قناة beIN Sports HD 3.

• إشبيلية × إسبانيول – الساعة 5:15 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 3.

• أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 3.

• ريال سوسيداد × ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

• كالياري × أودينيزي – الساعة 4 عصرًا – عبر قناة AD Sports 1 HD.

• لاتسيو × إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً – عبر قناة AD Sports 1 HD.

• ليتشي × يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً – عبر قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

• أوجسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا.

• هوفينهايم × فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرًا.

• لايبزيج × سانت باولي – الساعة 4:30 عصرًا.

• شتوتجارت × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا.

• فولفسبورج × بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساءً