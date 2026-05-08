رابطة الأندية تعدل موعد مباراة غزل المحلة وزد في الدوري الممتاز

تلقى نادي غزل المحلة إخطارًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد بتعديل موعد مباراته أمام زد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المباراة تُقام الأربعاء على استاد السلام

وبحسب الإخطار، تقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، بدلًا من موعدها السابق يوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

كما تم تعديل توقيت اللقاء ليقام في الخامسة مساءً، بدلًا من الثامنة مساءً وفق الجدول السابق.

مواجهة مهمة في صراع البقاء

ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الثانية الخاصة بالمنافسة على الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ترتيب غزل المحلة ومبارياته المتبقية

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 31 نقطة، ويتبقى له 4 مواجهات أمام زد، الاتحاد السكندري، مودرن سبورت، وحرس الحدود، في صراع قوي للهروب من مناطق الخطر.