مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 8 مايو 2026

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أتاحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة غدا السبت في المحافظات المختلفة، لمعرفة المسلمين مواعيد الفرائض لتأديتها في مواعيدها المحددة امتثالاً لقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:28 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:51م.

- موعد صلاة العصر: 4:28م.

- موعد صلاة المغرب: 7:38م.

- موعد صلاة العشاء: 9:04م.

مواقيت الصلاة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر: 4:29 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:53م.

- موعد صلاة العصر: 4:30م.

- موعد صلاة المغرب: 7:40م.

- موعد صلاة العشاء: 9:06م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:30 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:57م.

- موعد صلاة العصر: 4:36م.

- موعد صلاة المغرب: 7:45م.

- موعد صلاة العشاء: 9:13م.

مواقيت الصلاة في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 4:36 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:46م.

- موعد صلاة العصر: 4:14م.

- موعد صلاة المغرب: 7:25م.

- موعد صلاة العشاء: 8:46م.

مواقيت الصلاة في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 5:15ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:21م.

- موعد صلاة العصر: 4:46م.

- موعد صلاة المغرب: 7:57م.

- موعد صلاة العشاء: 9:17م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:23 ص

ـ موعد صلاة الظهر 12:47 م

ـ موعد صلاة العصر 4:25 م

- موعد صلاة المغرب 7:35 م

ـ موعد صلاة العشاء 9:02 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

- موعد صلاة الفجر 4:20 ص

- موعد صلاة الظهر 12:47 م

- موعد صلاة العصر 4:26 م

- موعد صلاة المغرب 7:36 م

- موعد صلاة العشاء 9:04 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

- موعد صلاة الفجر 4:27 ص

- موعد صلاة الظهر 12:41 م

- موعد صلاة العصر 4:13 م

- موعد صلاة المغرب 7:22 م

- موعد صلاة العشاء 8:45 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:23 ص

- موعد صلاة الظهر 12:39 ص

- موعد صلاة العصر 4:12 م

- موعد صلاة المغرب 7:22 م

- موعد صلاة العشاء 8:45 م.