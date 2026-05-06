مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أكد علماء الأزهر، أن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من أعظم القربات إلى الله تعالى، مشيرين إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: «الصلاة على وقتها»، وشددوا على أهمية تنظيم الوقت اليومي حول هذه الشعيرة العظيمة، فهي ليست مجرد عبادة فردية، بل تربي المسلم على الانضباط والالتزام.



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:32 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:52م.

- موعد صلاة العصر: 4:29م.

- موعد صلاة المغرب: 7:36م.

- موعد صلاة العشاء: 9:01م.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر: 4:32 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:53م.

- موعد صلاة العصر: 4:30م.

- موعد صلاة المغرب: 7:38م.

- موعد صلاة العشاء: 9:04م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:34 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:57م.

- موعد صلاة العصر: 4:36م.

- موعد صلاة المغرب: 7:43م.

- موعد صلاة العشاء: 9:10م.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

- موعد صلاة الفجر: 4:24 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:47 م.

- موعد صلاة العصر: 4:26 م.

- موعد صلاة المغرب: 7:34 م.

- موعد صلاة العشاء: 9:1 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 4:38 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:46م.

- موعد صلاة العصر: 4:15م.

- موعد صلاة المغرب: 7:23م.

- موعد صلاة العشاء: 8:44م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 5:17ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:21م.

- موعد صلاة العصر: 4:47م.

- موعد صلاة المغرب: 7:56م.

- موعد صلاة العشاء: 9:15م.

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

- موعد صلاة الفجر: 4:43 ص

- موعد صلاة الظهر: 1:8 م

- موعد صلاة العصر: 4:47 م

- موعد صلاة المغرب: 7:54 م

- موعد صلاة العشاء: 9:21 م



مواقيت الصلاة اليوم في طابا

- موعد صلاة الفجر: 4:21 ص

- موعد صلاة الظهر: 12:39 م

- موعد صلاة العصر: 4:15 م

- موعد صلاة المغرب: 7:22 م

- موعد صلاة العشاء: 8:47 م.

عظمة الصلاة في وقتها

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنظيم الجدول اليومي للمسلم ليكون محورُه هذه الشَّعيرة العظيمة، إذ إن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية فحسب، بل هي مدرسة إيمانية تربي النفس على قيم الانضباط، وتغرس في المسلم روح الالتزام والمسؤولية تجاه الوقت والحياة.