بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث تسريب مفاجئ في خط مياه قطر 1000 مم في شارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين.

قطع المياه

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق: «المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة»، وضعف المياه بمناطق: «الهرم – فيصل»؛ وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

سيارات شفط المياه

وأكدت الشركة الدفع بفرق الصيانة والطوارئ، وسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

سيارات مياه شرب نقية

كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).