كسر مفاجئ بخط مياه في حدائق أكتوبر.. وتنويه هام للمواطنين

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 4 بوصة من نوع UPVC بحارة الخدمة بطريق النايل سات أمام كمباوند دار مصر، ما تسبب في تجمعات للمياه بالمنطقة.

عزل الخط المتضرر

وأكد الجهاز أنه تم على الفور عزل الخط المتضرر والدفع بسيارات الشفط للتعامل مع تجمعات المياه ورفعها من الطريق، بالتزامن مع بدء فرق الطوارئ أعمال الكشف والإصلاح على مدار الساعة.

سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح

وأشار الجهاز إلى صدور توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بكامل كفاءته في أسرع وقت ممكن.

توخي الحذر

وناشد الجهاز المواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر أثناء المرور بمحيط الأعمال لحين الانتهاء الكامل وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.