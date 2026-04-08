تكريم رسمي لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر تقديرا لجهوده في إدارة أزمة الطقس الأخيرة

قام الدكتور أحمد الأنصاري – محافظ الجيزة، بتكريم المهندس ياسر عبد الحليم – رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في إطار تقدير الأداء المتميز للأجهزة التنفيذية.

وذلك خلال إنعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، تقديراً لدوره الفعال في إدارة تداعيات موجة الطقس الغير مستقرة التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلها رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر و السادة النواب و معاونيه، حيث تم الدفع الفوري بالمعدات المتخصصة وسيارات شفط المياه للتعامل مع تجمعات الأمطار، إلى جانب الإنتشار السريع والمنظم لفرق العمل بالمحاور الرئيسية والحيوية، بما ساهم في الحفاظ على السيولة المرورية والحد من تأثيرات التقلبات الجوية على المواطنين.

والجدير بالذكر أن محافظ الجيزة أشاد بسرعة الإستجابة وكفاءة و فاعلية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، مؤكداً أن تلك الجهود كان لها بالغ الأثر في إحتواء الأزمة وتقليل تداعياتها، مشيراً إلى الجاهزية العالية التي ظهرت خلال إدارة الأزمة

وفي السياق ذاته، أكد المهندس ياسر عبد الحليم أن إدارة الأزمات و سرعة الإستجابة تنبع من واقع المسؤولية التي تقع على عاتقه و على فرق العمل، مؤكداً على تواجد العمل الجماعي المتكامل داخل الجهاز، مشدداً على أن الجهاز في حال إستمرار لرفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين و إستقرار الخدمات المقدمة داخل المدينة.

وأكد أن هذا التكريم لا يختص به وحده، وإنما هو تقدير مستحق لكل فرد مخلص ودؤوب في أداء عمله، مشيراً إلى أن روح الفريق كانت العامل الأساسي في تحقيق هذا النجاح