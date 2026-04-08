استجابة لشكاوى السكان"أكتوبر الجديدة" "الربوة": إزالة فورية لـ "عشش الحمام" المخالفة

في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين، نجح جهاز مدينة أكتوبر الجديدة في إزالة "عشة حمام" مخالفة فوق سطح أحد العقارات بمنطقة "الربوة 5"، مؤكداً فرض الانضباط ومنع أي مظاهر عشوائية.

استجابة فورية

تحركت فرق الإشغالات والأمن فور تلقي بلاغ من السكان المتضررين بالبناء المخالف.

سيادة القانون

شدد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، على أن أسطح العمارات "ملكية مشتركة" وليست مكاناً للأنشطة الملوثة أو المزعجة.

رسالة حازمة

أكد المهندس بيشوي القس يعقوب نائب رئيس الجهاز استمرار رصد أي مخالفات بيئية أو بنائية والتعامل معها بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ويهيب الجهاز بالسكان الالتزام بالقواعد المنظمة، مع استمرار استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية