دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة الحصري والمحاور الحيوية بمدينة 6 أكتوبر

اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، العمل على إعداد دراسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، باعتبارها أحد أهم المراكز الخدمية والتجارية بالمدينة.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وحرصًا على الارتقاء بالمناطق الحيوية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن الدراسة الجاري إعدادها تشمل إعادة تنظيم الفراغات العامة، وتطوير اللاندسكيب، وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب تطوير منظومة النقل الذكي، بما يحقق انسيابية أكبر ويواكب الكثافات المتزايدة، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لخطط التطوير الشامل للمناطق الحيوية والمحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن تطوير منطقة الحصري يأتي ضمن أولويات الجهاز، إلى جانب رفع كفاءة المحور المركزي والمحور الموازي، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وربط المناطق الحيوية بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة تليق بالمواطنين