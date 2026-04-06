الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وآخر مستجدات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

جانب من اللقاء
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “CSCEC” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل دوري لضمان التكامل بين عناصره المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية فور الانتهاء من التنفيذ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للأعمال والخدمات.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية، وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، إلى جانب موقف تنفيذ تنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، فضلاً عن موقف التشغيل والتشطيبات المتبقية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تضم نحو 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق ووحدات فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية).

هذا بجانب البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يحتوي على أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تضم العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، إلى جانب 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بإجمالي 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بإجمالي 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بدفع الأعمال المتبقية والانتهاء من كافة الملاحظات، وتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع تحقيق المستهدفات المحددة، ووضع رؤية واضحة للتسليمات النهائية، إلى جانب استكمال إجراءات التشغيل والصيانة، بأعلى معايير الجودة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد