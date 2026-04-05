في مستهل جولتها.. وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات البحيرات الجنوبية "نيو مارينا"

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال بمشروعات البحيرات الجنوبية "نيو مارينا" بقرى مارينا السياحية، في مستهل جولتها اليوم بمشروعات الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

يرافقها المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وتجولت الوزيرة في مشروع "M8 by the Lake" "نيو مارينا"، والذي يضم نحو 1183 وحدة متنوعة بين فيلات وعمارات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ مطلة على البحيرات الجنوبية. كما تفقدت إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

عقب ذلك، تفقدت وزيرة الإسكان مشروع "البوغاز"، الذي يربط البحيرات الشمالية ببحيرات "نيو مارينا" الجنوبية. واستمعت إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أوضح خلاله أن المشروع يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتعزيز الربط بين المسطحات المائية. كما يشمل تنفيذ أعمال أساسات عميقة باستخدام 655 ركيزة خرسانية مسلحة بقطر 1.5 متر، تتراوح أطوالها بين 42 و48 مترًا، لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وقدرته على تحمل الأحمال المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع البحيرات الجنوبية "نيو مارينا" يأتي في إطار رؤية الدولة لاستثمار الأراضي جنوب الطريق الساحلي على النحو الأمثل، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة، ويعزز من قيمتها الاقتصادية، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتكثيف وتيرة العمل نظرًا لأهمية المشروع، للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.