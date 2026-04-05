قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد الحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العلمين الجديدة

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
آية الجارحي

اختتمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بتفقد سير الأعمال بالحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتابعت الوزيرة ومرافقوها الموقف التنفيذي لمشروع الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجهةً بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وإزالة أي مخلفات داخل الحي. وقدم الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عرضًا تفصيليًا عن المشروع، موضحًا أنه يُقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة، موزعة على 6 مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمية على مساحة 196,286 مترًا، بما يعكس الطابع المعماري الكلاسيكي الأوروبي ويعزز من جاذبية المشروع.

الحي اللاتيني

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي إحدى الوحدات السكنية المستهدفة للتسليم بالحي اللاتيني، للوقوف على جودة التنفيذ ونسب إنجاز الأعمال المتبقية، وأعمال التشطيبات الجارية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وخطة تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وخلال الجولة، تابعت وزيرة الإسكان الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث اطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الرئيسية والتشطيبات النهائية، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ويضم المركز 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليكون مركزًا لوجستيًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات والمعارض الدولية، ويعزز من مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد رئيسي لسياحة المؤتمرات، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وجذب الاستثمارات.

وزيرة الإسكان الاستثمارات الوحدات السكنية المسطحات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد