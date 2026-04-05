وزيرة الإسكان تتفقد الحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العلمين الجديدة

اختتمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بتفقد سير الأعمال بالحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتابعت الوزيرة ومرافقوها الموقف التنفيذي لمشروع الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجهةً بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وإزالة أي مخلفات داخل الحي. وقدم الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عرضًا تفصيليًا عن المشروع، موضحًا أنه يُقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة، موزعة على 6 مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمية على مساحة 196,286 مترًا، بما يعكس الطابع المعماري الكلاسيكي الأوروبي ويعزز من جاذبية المشروع.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي إحدى الوحدات السكنية المستهدفة للتسليم بالحي اللاتيني، للوقوف على جودة التنفيذ ونسب إنجاز الأعمال المتبقية، وأعمال التشطيبات الجارية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وخطة تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وخلال الجولة، تابعت وزيرة الإسكان الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث اطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الرئيسية والتشطيبات النهائية، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ويضم المركز 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليكون مركزًا لوجستيًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات والمعارض الدولية، ويعزز من مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد رئيسي لسياحة المؤتمرات، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وجذب الاستثمارات.