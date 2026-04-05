الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة الإسكان تتفقد الأبراج الشاطئية وطريق البوليفار ومزارين بالعلمين الجديدة

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
آية الجارحي

 تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال بمشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجولت وزيرة الإسكان  في الأعمال الجاري تنفيذها بأبراج (LD04)، لمتابعة الموقف التنفيذي، والاطلاع على نموذج التشطيبات وتأثيث إحدى الوحدات السكنية، بما يضمن تكامل التصميم المعماري وحسن استغلال المساحات، في ظل تمتع الأبراج الشاطئية بموقع فريد وإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

معدلات الإنجاز

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للحفاظ على معدلات الإنجاز، مع التزام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة، طبقًا للخطة المستهدفة للتسليم، نظرًا لكون هذه الأبراج من أبرز المشروعات العمرانية والسكنية الفاخرة التي تمثل إضافة نوعية للتنمية بمدينة العلمين الجديدة.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان لمتابعة مدى الجاهزية النهائية لطريق البوليفار، من حيث تشطيبات الواجهات وأعمال تنسيق الموقع، وتشغيل عدد من المحال التجارية، وامتداد الممشى السياحي، بما يعكس تكامل هذا المحور الحيوي مع المشروعات السكنية به، ويعزز من كونه نموذجًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية في بيئة عمرانية حضارية.

كما تفقدت وزيرة الإسكان ومرافقوها أعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع. وأوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروع مقام على مساحة 700 فدان، ويضم نحو 7956 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء، ويقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم كذلك محالًا تجارية إلى جانب الوحدات السكنية.

وتابعت الوزيرة إحدى المناطق السكنية المستهدفة للتسليم بالمنطقة الشاطئية داخل الكمبوند، واطلعت على جودة التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع المحيطة بالفيلات والشاليهات والمسطحات المائية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي وفقًا للتوقيتات المحددة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المقررة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أعمال التشطيبات.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

حريق بشارع خسرو في حلوان

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص في مشاجرة

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

اسعاف - ارشيفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

