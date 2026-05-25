طقس العيد.. الأرصاد: أجواء حارة على الوجه البحري والقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 26 مايو إلى السبت 30 مايو الجاري، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

شبورة على الطرق



أكدت هيئة الأرصاد الجوية، الطقس من الثلاثاء القادم إلى السبت، سيشهد شبورة من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح من الثلاثاء إلى السبت على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و27 درجة، وتصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 34 درجة، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة بدرجات تصل إلى 38 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات المستمرة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.