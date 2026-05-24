طقس عيد الأضحى 2026.. انخفاض الحرارة وأجواء معتدلة بالمحافظات

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

طقس عيد الأضحى 2026 .. تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أجواء ربيعية مستقرة ومعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط توقعات بانخفاض نسبي في درجات الحرارة بعدد من المناطق، خاصة خلال ساعات الليل، وهو ما يمنح المواطنين أجواء مناسبة للتنزه والسفر وقضاء إجازة العيد في أجواء مريحة.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليا بطقس ربيعي مائل للحرارة على المناطق الساحلية الشمالية، في ظل استقرار نسبي للأحوال الجوية وعدم وجود موجات شديدة الحرارة خلال الفترة الحالية.

طقس معتدل على السواحل الشمالية خلال العيد

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية لا تتجاوز 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهو ما يساهم في استمرار الأجواء المعتدلة والمناسبة للأنشطة الخارجية والتنقلات خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن الطقس يظل مستقرا على أغلب المناطق الساحلية، مع نشاط محدود للرياح في بعض الفترات، دون تأثيرات قوية أو تقلبات جوية حادة، وهو ما يعزز الشعور بالاعتدال خاصة في المدن المطلة على البحر المتوسط.

ارتفاع تدريجي للحرارة بالمحافظات الداخلية

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي كلما اتجهنا نحو المحافظات الداخلية، إلا أنها تبقى ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، أو أقل منها في بعض المناطق، دون تسجيل أي ارتفاعات استثنائية.

وأوضح أن القاهرة الكبرى تسجل خلال ساعات النهار درجات حرارة تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وهي من أعلى القيم المسجلة خلال اليوم بالعاصمة، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا وقت الظهيرة، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن محافظات جنوب الصعيد تسجل أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية، حيث تتراوح الحرارة ما بين 36 و37 درجة مئوية، وهو ما يجعل الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في تلك المناطق، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة ليلا وتحسن الأجواء

وأكد القياتي أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، لتتحول الأجواء إلى معتدلة وتميل أحيانا إلى البرودة الخفيفة في بعض المناطق، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأوضح أن درجات الحرارة الصغرى تسجل ما بين 17 و18 درجة مئوية في عدد من المحافظات، وهو ما ينعكس على الإحساس العام بالطقس، ويجعل الأجواء أكثر اعتدالا مقارنة بفترات النهار.

وأشار إلى أن هذا التفاوت بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يعد من السمات الطبيعية للأجواء الربيعية خلال هذه الفترة من العام، مع استمرار الاستقرار الجوي على أغلب الأنحاء.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المستقرة والمعتدلة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع توقعات ببقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على مختلف المحافظات.

وأوضح أن حالة الطقس الحالية تساعد المواطنين على التخطيط للرحلات والتنزه والسفر خلال إجازة العيد، خاصة في ظل غياب الظواهر الجوية العنيفة أو موجات الحرارة الشديدة التي قد تؤثر على الأنشطة الخارجية.

وأشار إلى أن الأجواء الليلية ستكون مناسبة للتواجد خارج المنازل، مع ضرورة مراعاة الفروق الحرارية بين النهار والليل، خاصة للأطفال وكبار السن خلال ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات على النحو الآتي:

القاهرة:
العظمى 31 درجة.
الصغرى 19 درجة.

الإسكندرية:
العظمى 25 درجة.
الصغرى 18 درجة.

مطروح:
العظمى 24 درجة.
الصغرى 17 درجة.

سوهاج:
العظمى 35 درجة.
الصغرى 19 درجة.

قنا:
العظمى 37 درجة.
الصغرى 21 درجة.

أسوان:
العظمى 37 درجة.
الصغرى 23 درجة.

وتعكس هذه الدرجات استمرار الأجواء المعتدلة على المناطق الشمالية، مقابل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد، مع تحسن الأجواء خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

