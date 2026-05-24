الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. وارتفاع تدريجي بالحرارة نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 30 و31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد هي الأعلى حرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37 و38 درجة، بينما تشهد السواحل الشمالية أجواء معتدلة مع درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد وجود نشاط للرياح على عدد من المناطق، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات المساء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وحذرت من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، لكنها ستظل في حدود المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن طقس عيد الأضحى سيكون مستقرًا بشكل عام.

https://web.facebook.com/reel/1715808203115288