لو خارج في العيد.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس وتحذر من ظاهرة جوية وحيدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لـ حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى السبت 30 مايو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا تميل إلى البرودة في بعض المناطق.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة العيد: ظاهرة جوية وحيدة مؤثرة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة طوال أيام التوقعات.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و27 درجة، وتصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 34 درجة، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة بدرجات تصل إلى 38 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات المستمرة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.