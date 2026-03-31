رئيس جهاز 6 أكتوبر يعقد اجتماعًا مع ملاك مشروع 134 عمارة استعدادًا لبدء التسليم

عقد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اجتماعًا مع ملاك مشروع 134 عمارة، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تسليم الوحدات المقرر بدء من اول أبريل حتى 30 يونيو المقبل.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز موقف التنفيذ بالمشروع، ونسب الإنجاز، وكافة التجهيزات الجارية تمهيدًا لعملية التسليم، مؤكدًا حرص الجهاز على خروج المشروع بالشكل اللائق وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمستفيدين.

كما استمع سيادته إلى مطالب واستفسارات الملاك، ووجه بسرعة تذليل أي معوقات، والتنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان جاهزية الوحدات وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد المهندس نادر زعفر أن الجهاز يعمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من كافة الأعمال، بما يضمن بدء تسليم الوحدات في الموعد المحدد، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان راحة المواطنين وتحقيق رضاهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر على تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان، والالتزام بتسليم الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويدعم خطة الدولة للتنمية العمرانية