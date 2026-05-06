في 10 مناطق.. قطع المياه لمده 6 ساعات اليوم بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن 10 مناطق اليوم الاربعاء “الزيتون – حدائق القبة – الأميرية – الزاوية الحمراء”، وشوارع “الأهرام – عثمان بن عفان – إسماعيل رمزى - إبراهيم اللقانى - السباق - ميدان روكسى” ومتفرعاتها بمصر الجديدة.

ضعف المياه

وذكرت أن المياه ستضعف عن مناطق “امتداد رمسيس 1 ، 2 – عمارات التعاونيات ومساكن الجبل الاحمر – منشية البكري”.

موعد قطع المياه

وقالت إن ذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 6-5-2026 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 7-5-2026 ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرًا للقيام بأعمال إصلاحات طارئة خارجة عن إرادتها بمحطة مياه الأميرية وإيقاف المحطة عن العمل خلال فترة الأعمال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وقد قامت الشركة بتجهيز والدفع بجميع إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة نهو الأعمال فى أقرب وقت وعودة المياه.

وأضافت أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.

وأعربت الشركة عن تأسفها عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.