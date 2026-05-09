لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي

تزايد بحث الكثيرين عن تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بـ الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل، لا سيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تفاصيل هذا الطرح.

طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الحكومة تدرس تقديم حوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، بينما يحتفظ بالجزء التجاري من المشروعات وتؤول أرباحه إليه.. موضحًا أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم دور القطاع الخاص.

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي

أوضح مدبولي، تفاصيل الطرح المنتظر للإسكان الإيجاري -شقق الإيجار التمليكي 2026- من جانب وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الإسكان الإيجاري الذى سيتم طرحه قريبًا سيكون بدون مقدم للتسهيل على المواطنين، وسيتم تسليم المواطن بشكل فوري مقابل إيجار شهري.

وأكد مدبولي، أن عقد الإسكان الإيجاري سيكون على فترة زمنية طويلة، مع إتاحة فرصة للمواطن ليمتلك الوحدة مستقبلاً في حال تحسن ظروف الأسرة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من المقرر طرح من 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الإيجاري، وسيتم وضع الشروط المرتبطة بمستوى الدخل، مشددًا على أن الشروط سوف تكون واضحة وصارمة، لعدم التلاعب في هذا الأمر والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

موعد التقديم على الوحدات بنظام الإيجار

لم يُعلَن رسميًّا حتى الآن، عن موعد فتح باب الحجز، حيث لا تزال الخطة في مرحلة الإعداد النهائية، على أن يتم الكشف عن كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتقديم في الفترة المقبلة.

وينتظر المواطنون الإعلان الرسمي، خاصة الفئات المستحقة التي تأمل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مرنة، بما يعكس حرص الدولة على توفير حلول عملية للمشكلة السكنية في مصر.