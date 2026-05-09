قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي في المدارس التجريبية ..توضيح عاجل
رسالة بوتين حول الحروب والمصالح الأوروبية في خطاب «يوم النصر» الروسي
بطاريق تكشف التلوث الخفي.. علماء يستخدمونها لتعقب «مواد كيميائية»
مدير "الصحة العالمية" يصل إلى إسبانيا للإشراف على النزول الآمن لركاب السفينة الهولندية
في تعليق جديد.. وزارة الصحة تكشف الفرق بين هانتا و كورونا
سفينة الرعب تصل الكناري.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن آخر تطورات رحلة فيروس هانتا
نقل موقف السيدة عائشة .. محافظ القاهرة: تطوير شامل ولحضاري للمنطقة
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي

الإيجار التمليكي
الإيجار التمليكي
خالد يوسف

تزايد بحث الكثيرين عن تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بـ الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل، لا سيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تفاصيل هذا الطرح.

طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الحكومة تدرس تقديم حوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، بينما يحتفظ بالجزء التجاري من المشروعات وتؤول أرباحه إليه.. موضحًا أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم دور القطاع الخاص.

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي

أوضح مدبولي، تفاصيل الطرح المنتظر للإسكان الإيجاري -شقق الإيجار التمليكي 2026- من جانب وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الإسكان الإيجاري الذى سيتم طرحه قريبًا سيكون بدون مقدم للتسهيل على المواطنين، وسيتم تسليم المواطن بشكل فوري مقابل إيجار شهري.

وأكد مدبولي، أن عقد الإسكان الإيجاري سيكون على فترة زمنية طويلة، مع إتاحة فرصة للمواطن ليمتلك الوحدة مستقبلاً في حال تحسن ظروف الأسرة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من المقرر طرح من 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الإيجاري، وسيتم وضع الشروط المرتبطة بمستوى الدخل، مشددًا على أن الشروط سوف تكون واضحة وصارمة، لعدم التلاعب في هذا الأمر والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

موعد التقديم على الوحدات بنظام الإيجار

لم يُعلَن رسميًّا حتى الآن، عن موعد فتح باب الحجز، حيث لا تزال الخطة في مرحلة الإعداد النهائية، على أن يتم الكشف عن كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتقديم في الفترة المقبلة.

وينتظر المواطنون الإعلان الرسمي، خاصة الفئات المستحقة التي تأمل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مرنة، بما يعكس حرص الدولة على توفير حلول عملية للمشكلة السكنية في مصر.

الإيجار التمليكي محدودي ومتوسطي الدخل تفاصيل طرح 30 ألف وحدة رئيس الوزراء وحدات سكنية مناسبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

نيويورك بوست: واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم

أرشيفية

ردا على خرق وقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية

أسعار الوقود في أمريكا

دراسة: ارتفاع أسعار البنزين يهدد الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بقوة أكبر

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد