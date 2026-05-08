وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي

محمد غالي

تعمل الحكومة على إطلاق مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 باعتباره أحد الحلول الجديدة لمواجهة أزمة السكن، مع التركيز على توفير وحدات مناسبة للشباب ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد صعوبة الحصول على سكن ملائم بتكاليف مناسبة.

شراكة موسعة مع القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتجه إلى توسيع التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات السكنية صغيرة المساحة الموجهة للشباب ومحدودي الدخل.

وأوضح أن الحكومة تدرس حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على تنفيذ هذه المشروعات، بحيث يتولى القطاع الخاص أعمال البناء والتسليم، مقابل الاستفادة من الأنشطة التجارية والخدمية داخل المشروعات، مثل المحال التجارية والخدمات المختلفة.

تحقيق التوازن بين التنمية والسكن

وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن بين توفير وحدات سكنية للمواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يحقق استفادة متبادلة؛ إذ تحصل الدولة على وحدات جاهزة لتخصيصها للمستحقين، بينما يستفيد المستثمر من العوائد التجارية المرتبطة بالمشروع.

تفاصيل نظام شقق الإيجار التمليكي 2026

كشف رئيس الوزراء عن أبرز ملامح نظام  الإيجار التمليكي ، والذي تستعد وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويتضمن عددا من التسهيلات، أبرزها:

طرح الوحدات دون مقدم حجز، لتقليل الأعباء المالية الأولية على المواطنين.
تسليم الوحدات بشكل فوري عقب استيفاء الشروط والتعاقد.
سداد قيمة إيجارية شهرية مناسبة ضمن نظام طويل الأجل.
توفير عقود إيجار ممتدة تضمن الاستقرار السكني للأسر.
إتاحة إمكانية تملك الوحدة مستقبلا في حال تحسن الظروف الاقتصادية للمستفيد.

وأكد مدبولي أن النظام الجديد يهدف إلى توفير مسار مرن يتيح الانتقال التدريجي من الإيجار إلى التملك.

طرح 30 ألف وحدة سكنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل طرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، مع وضع ضوابط وشروط واضحة مرتبطة بمستوى الدخل، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وشدد على أن الحكومة ستطبق معايير دقيقة لمنع أي محاولات للتلاعب أو الحصول على الوحدات دون وجه حق، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.

موعد التقديم على شقق الإيجار التمليكي

حتى الان، لم يتم الإعلان رسميا عن موعد فتح باب الحجز أو تفاصيل التقديم، حيث لا تزال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي يعملان على إعداد الضوابط النهائية للمشروع.

ومن المتوقع الإعلان عن شروط الحجز وآليات التقديم والمواعيد الرسمية خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

