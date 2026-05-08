حقيقة زيادة رسوم انستا باي والحد الأقصى للتحويلات 2026

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن حقيقة زيادة رسوم انستا باي، و الحد الأقصى للتحويلات اليومية والشهرية عبر التطبيق خلال عام 2026، لتجنب أي قيود مفاجئة أثناء إجراء التحويلات أو إدارة الحسابات البنكية المختلفة بسهولة ومرونة.

حقيقة زيادة رسوم انستا باي

ميزة جديدة لتعزيز التحكم في التحويلات

في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إطلق تطبيق انستا باي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على حدود التحويل الخاصة بهم خلال ثوان معدودة، بما يساعد على إدارة الأموال بصورة أكثر سهولة وشفافية أثناء تنفيذ المعاملات.

وأكد التطبيق أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة لمنظومة الخدمات الرقمية، بهدف منح العملاء قدرة أكبر على متابعة معاملاتهم اليومية والشهرية، من خلال أدوات ذكية تسهم في تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز مستويات الأمان المالي.

وأن تصميم الميزة الجديدة يراعي احتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بكفاءة ومرونة، في إطار التزام التطبيق بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية ورفع مستوى الثقة لدى المستخدمين.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

يمكن إجراء التحويلات اللحظية من خارج مصر عبر الخطوات التالية:

1. التوجه إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال بالخارج.

2. طلب تنفيذ خدمة تحويل لحظي وتحديد قيمة المبلغ المراد تحويله.

3. إدخال رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة الإلكترونية أو البطاقة البنكية.

4. يتم تحويل المبلغ مباشرة بالجنيه المصري إلى حساب المستفيد داخل مصر.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق تحديث حدود المعاملات الخاصة بتطبيق "إنستاباي"، ضمن القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية.

وجاءت الحدود الجديدة على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتطبق هذه الحدود على جميع التحويلات التي تتم عبر التطبيق، وفقا للضوابط المعتمدة من البنك المركزي المصري.

أبرز خدمات ومميزات إنستاباي

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، من أبرزها:

ربط جميع الحسابات البنكية داخل تطبيق واحد.

تنفيذ تحويلات فورية بين الحسابات البنكية المسجلة على الشبكة المصرفية المصرية.

التحويل إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة".

الاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات.

إصدار كشف حساب مصغر للحساب البنكي.

إضافة أكثر من حساب بنكي داخل التطبيق بسهولة.

خطوات تحويل الأموال عبر التطبيق

لإجراء تحويل مالي عبر تطبيق "إنستاباي"، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. فتح التطبيق والضغط على "إرسال نقود".

2. اختيار "رقم الهاتف".

3. الضغط على خيار "حساب بنكي".

4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.

5. مراجعة بيانات التحويل والتأكد من صحتها.

6. إدخال الرقم السري الخاص بالتطبيق IPN PIN والمكون من 6 أرقام.

7. الضغط على "إدخال" لإتمام عملية التحويل.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

ويعد InstaPay Egypt أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى حساباتهم البنكية المختلفة وتحويل الأموال لحظيا عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية.