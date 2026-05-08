قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انفصلا للمرة الثانية؟.. أحمد سعد: أم عيالي ليست مديرة أعمالي
جوزيف عون: لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية
المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات
الأعلى للإعلام: مطالبات من القنوات الفضائية لمد البث المباشر لتغطية نهائي الكونفدرالية الإفريقية
العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة
رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة
مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس
في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة
وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي
هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. الإفتاء تجيب
أبو العينين: لن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني.. فيديو
تحرك برلماني بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حقيقة زيادة رسوم انستا باي والحد الأقصى للتحويلات 2026

حقيقة زيادة الرسوم انستا باي
حقيقة زيادة الرسوم انستا باي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن حقيقة زيادة رسوم انستا باي، و الحد الأقصى للتحويلات اليومية والشهرية عبر التطبيق خلال عام 2026، لتجنب أي قيود مفاجئة أثناء إجراء التحويلات أو إدارة الحسابات البنكية المختلفة بسهولة ومرونة.

حقيقة زيادة رسوم انستا باي

حقيقة زيادة الرسوم انستا باي

ميزة جديدة لتعزيز التحكم في التحويلات

 في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إطلق تطبيق انستا باي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على حدود التحويل الخاصة بهم خلال ثوان معدودة، بما يساعد على إدارة الأموال بصورة أكثر سهولة وشفافية أثناء تنفيذ المعاملات.

وأكد التطبيق أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة لمنظومة الخدمات الرقمية، بهدف منح العملاء قدرة أكبر على متابعة معاملاتهم اليومية والشهرية، من خلال أدوات ذكية تسهم في تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز مستويات الأمان المالي.

وأن تصميم الميزة الجديدة يراعي احتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بكفاءة ومرونة، في إطار التزام التطبيق بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية ورفع مستوى الثقة لدى المستخدمين.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

يمكن إجراء التحويلات اللحظية من خارج مصر عبر الخطوات التالية:

1. التوجه إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال بالخارج.
2. طلب تنفيذ خدمة تحويل لحظي وتحديد قيمة المبلغ المراد تحويله.
3. إدخال رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة الإلكترونية أو البطاقة البنكية.
4. يتم تحويل المبلغ مباشرة بالجنيه المصري إلى حساب المستفيد داخل مصر.

حقيقة زيادة الرسوم انستا باي

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق تحديث حدود المعاملات الخاصة بتطبيق "إنستاباي"، ضمن القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية.

وجاءت الحدود الجديدة على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتطبق هذه الحدود على جميع التحويلات التي تتم عبر التطبيق، وفقا للضوابط المعتمدة من البنك المركزي المصري.

 أبرز خدمات ومميزات إنستاباي

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، من أبرزها:

ربط جميع الحسابات البنكية داخل تطبيق واحد.
تنفيذ تحويلات فورية بين الحسابات البنكية المسجلة على الشبكة المصرفية المصرية.
التحويل إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة".
الاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات.
إصدار كشف حساب مصغر للحساب البنكي.
إضافة أكثر من حساب بنكي داخل التطبيق بسهولة.

حقيقة زيادة الرسوم انستا باي

خطوات تحويل الأموال عبر التطبيق

لإجراء تحويل مالي عبر تطبيق "إنستاباي"، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. فتح التطبيق والضغط على "إرسال نقود".
2. اختيار "رقم الهاتف".
3. الضغط على خيار "حساب بنكي".
4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.
5. مراجعة بيانات التحويل والتأكد من صحتها.
6. إدخال الرقم السري الخاص بالتطبيق IPN PIN والمكون من 6 أرقام.
7. الضغط على "إدخال" لإتمام عملية التحويل.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

ويعد InstaPay Egypt أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى حساباتهم البنكية المختلفة وتحويل الأموال لحظيا عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية.

 

تطبيق إنستاباي إنستاباي حقيقة زيادة الرسوم انستا باي انستا باي زيادة الرسوم انستا باي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات وعمان تُفشل مخططات الإخوان

تعبيرية

متى يجوز للخاطب استرداد الشبكة؟..مشروع الأحوال الشخصية للمسيحين يحسم الجدل

علي مهران، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: زيارة الرئيس لـ الإمارات وعمان تعزز الأمن القومي العربي

بالصور

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد