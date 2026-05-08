موعد صرف الدعم النقدي

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي بدء دراسة الخطوات التنفيذية للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ضمن خطة حكومية يجري إعدادها بشكل تدريجي ومدروس.

صرف دعم تكافل وكرامة

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة للمستفيدين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يمكن للمواطنين صرف المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام الدعم في عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات المختلفة.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن، وذلك بموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، عقب تطبيق الزيادة الأخيرة البالغة 25% بشكل دائم بداية من شهر أبريل الماضي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

2. اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجتك .

3. إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة.

4. الضغط على زر استعلام .

بدء التطبيق التجريبي للدعم النقدي

ورجح رئيس الوزراء بدء التطبيق الأولي لمنظومة الدعم النقدي مع انطلاق العام المالي الجديد (يوليو 2025)، في إطار خطة انتقال تدريجية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدبولي أن الملف يخضع لنقاشات موسعة ضمن جلسات الحوار الوطني ، بهدف الوصول إلى آلية تحقق مصلحة المواطن البسيط وتحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجا.

خطة التحول إلى الدعم النقدي

أوضح رئيس الوزراء أن عملية التحول ستعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

بدء تطبيق تجريبي في بعض المناطق أو لفئات محددة قبل التعميم الكامل.

وضع آليات مرنة تسمح بتعديل قيمة الدعم وفقا لمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار.

تحديث وتنقية قواعد بيانات المستحقين لضمان وصول الدعم بدقة وعدم استبعاد أي فئة مستحقة.

أهداف التحول للدعم النقدي

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها:

الحد من تسرب الدعم وضمان توجيهه بصورة مباشرة للمستحقين.

منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية بدلا من الارتباط بسلع محددة.

تقليل الأعباء اللوجستية المتعلقة بنقل وتخزين السلع التموينية، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من التحول ليس تقليل قيمة الدعم، وإنما ضمان وصول كل جنيه تنفقه الدولة إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة وفعالة.

ضمانات لحماية الفئات الأكثر احتياجا

وشددت الحكومة على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يؤثر سلبا على الأسر الأكثر احتياجا، مع العمل على وضع آلية ديناميكية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم في حال ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا أو محليا.

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل قيمة الدعم النقدي المقترحة لكل فرد، إلى جانب الآليات التقنية الخاصة بعملية الصرف، سواء عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو المحافظ الإلكترونية.

سوق اليوم الواحد لمواجهة الغلاء

وفي سياق متصل، شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في فعاليات سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بمدينة النوبارية الجديدة، والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقه.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السوق، المقام على مساحة 2000 متر مربع، استقبل نحو 10 آلاف زائر خلال اليوم الأول، وسط استمرار توافد المواطنين للاستفادة من التخفيضات المطروحة على السلع الغذائية والاستهلاكية.

ويضم المعرض نحو 40 عارضا يقدمون تشكيلة متنوعة من المنتجات، إلى جانب مشاركة 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يعزز تنوع السلع وضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.