الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
محمد غالي

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026 في مصر، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وحرص المواطنين على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية والاستعداد المبكر للعيد، سواء فيما يتعلق بالسفر أو التجمعات العائلية أو شراء الأضاحي.

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026 في مصر، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وحرص المواطنين على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية والاستعداد المبكر للعيد، سواء فيما يتعلق بالسفر أو التجمعات العائلية أو شراء الأضاحي.

  موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريا توافق فلكيا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتأتي هذه التقديرات ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

  تفاصيل ميلاد هلال شهر ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضحت الحسابات أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد وقت غروب الشمس في معظم المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، فيما تتراوح مدة غروبه في باقي المحافظات المصرية بين 5 و12 دقيقة.

  غرة شهر ذي الحجة 1447 هجريا

وبناء على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو ما يحدد موعد مناسك الحج ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

  أهمية التقويم الهجري

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، ويتكون من 12 شهرا هجريا تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، ويستخدم في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك وعيدا الفطر والأضحى وموسم الحج.

