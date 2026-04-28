موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
ولاء عادل

أعلنت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الموعد المتوقع لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية الأولية قبل الرؤية الشرعية.

التوقيت المتوقع لوقفة عرفات والعيد

بحسب ما ورد في الحسابات:

  • وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026
  • عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 27 مايو 2026

وتبقى هذه المواعيد تقديرية إلى حين التأكيد الرسمي بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة.

ميلاد هلال ذو الحجة 1447 هـ

أوضح التقرير أن هلال شهر ذو الحجة يولد بعد حدوث الاقتران مباشرة، وذلك في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 16 مايو 2026، وهو ما يُعرف بيوم الرؤية.

وأشار إلى أن الهلال لن يكون قد تشكّل بعد وقت غروب الشمس في هذا اليوم في مختلف الدول العربية والإسلامية، ما يجعل رؤيته غير ممكنة.

حالة القمر يوم الرؤية

وبيّنت الحسابات أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في عدد من المدن، على النحو التالي:

  • مكة المكرمة: قبل الغروب بـ13 دقيقة
  • القاهرة: قبل الغروب بـ7 دقائق
  • باقي محافظات مصر: بين 5 و12 دقيقة
  • عدد من العواصم العربية والإسلامية: بين دقيقة و35 دقيقة

بداية شهر ذو الحجة

وفقًا لهذه المعطيات الفلكية:

  • يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ
  • وتكون غرة شهر ذو الحجة يوم الإثنين 18 مايو 2026 ميلاديًا

نبذة عن التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض لتحديد الأشهر، ويتكون من 12 شهرًا، أبرزها: المحرم، رمضان، شوال، وذو الحجة.

وقد أُنشئ هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واعتمد على هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة عام 622 ميلاديًا كبداية للتقويم، لذلك يُعرف بالتقويم الهجري، ويُستخدم رسميًا في عدد من الدول العربية.

