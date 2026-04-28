الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى .. التاريخ الرسمي وعدد أيام الإجازة

إسلام خالد

يتصدر موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى محركات البحث مع اقتراب موسم الحج، حيث يهتم ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي بمعرفة الموعد الرسمي لهذه المناسبة الدينية الكبرى.

متى وقفة عرفات 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد وقفة عرفات 2026 سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من الحج على جبل عرفات.

ويعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة، حيث يستحب فيه الصيام لغير الحجاج، لما له من فضل كبير في تكفير الذنوب.

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر والدول العربية

بحسب التقديرات الفلكية، يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أي بعد وقفة عرفات مباشرة.

ويستمر العيد لمدة 4 أيام، تبدأ من الأربعاء وحتى السبت.

رؤية هلال شهر ذو الحجة

تشير الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في جميع المدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

هل يمكن تغيير موعد وقفة عرفات؟

رغم إعلان الموعد وفق الحسابات الفلكية، فإن تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بشكل رسمي يعتمد على رؤية هلال شهر ذو الحجة، والتي يتم إعلانها من الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

عادة ما يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة تمتد من وقفة عرفات وحتى رابع أيام عيد الأضحى، أي ما يقارب 4 إلى 5 أيام، وقد تزيد وفق قرارات مجلس الوزراء.

فضل يوم عرفة

يتميز يوم عرفة بمكانة عظيمة في الإسلام، ومن أبرز فضائله:

صيامه يكفر ذنوب سنتين الدعاء فيه مستجاب من أفضل أيام العام عند المسلمين.

