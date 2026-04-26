هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

شهدت مصر فجر اليوم الأحد هزة أرضية متوسطة شعر بها عدد من المواطنين في مناطق متفرقة، خاصة بالقرب من البحر الأحمر، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

زلزال السويس

سجّلت الشبكة القومية لرصد للزلازل الهزة الأرضية تمام الساعة 03:13 صباحاً، وبلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع على عمق 26.1 كيلومتر.

موقع الزلزال في مصر

وقع مركز الزلزال شمال مدينة رأس غارب، وشعر به سكان عدة مدن قريبة مثل:

سانت كاترين

الطور

السويس

هل تسبب الزلزال في خسائر؟

حتى الآن، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية، رغم شعور بعض المواطنين بالهزة بسبب هدوء الأجواء في وقت الفجر.

لماذا شعر المواطنون بالهزة؟

يرجع الشعور بالزلزال إلى عدة عوامل، منها:

توقيت الفجر وقلة الضوضاء

قرب بعض المناطق من مركز الزلزال

طبيعة المباني

هل مصر معرضة للزلازل؟

رغم أن مصر ليست ضمن المناطق عالية الخطورة زلزالياً، إلا أن مناطق مثل البحر الأحمر وخليج السويس تشهد نشاطاً زلزالياً طبيعياً نتيجة حركة الصفائح التكتونية.

تحذير مهم من المعهد

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

أعلنت الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية قوية نسبياً فجر اليوم الأحد، في تمام الساعة 03:13 صباحاً بتوقيت القاهرة، استشعرها سكان عدد من المناطق القريبة.

أوضح الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد، أن الهزة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26.1 كيلومتر. وقد تم تحديد مركز الهزة داخل الأراضي المصرية بالإحداثيات التالية:

​خط العرض: 29.0022^\circ شمالاً.

​خط الطول: 33.3575^\circ شرقاً.

أشار التقرير الفني إلى أن مركز الهزة يقع شمال مدينة "رأس غارب"، وهي على مسافات متفاوتة من عدة مدن مصرية كالتالي:

​سانت كاترين: تبعد 77.9 كم عن المركز.

​الطور: تبعد 88.5 كم.

​السويس: تبعد 132.7 كم.

​ البحوث الفلكي تطمئن المصريين

أكد المعهد في تقييمه العام ورود بلاغات تفيد بـ شعور بعض المواطنين بهذه الهزة نظراً لتوقيتها المتأخر وهدوء الأجواء، إلا أنه بفضل الله لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو وقوع أضرار مادية في المنشآت والممتلكات داخل المناطق المتأثرة.

​ويهيب المعهد بالمواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً استمرار مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة.