البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شمال «رأس غارب» فجر اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية قوية نسبياً فجر اليوم الأحد، في تمام الساعة 03:13 صباحاً بتوقيت القاهرة، استشعرها سكان عدد من المناطق القريبة.

أوضح الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد، أن الهزة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26.1 كيلومتر.

وقد تم تحديد مركز الهزة داخل الأراضي المصرية بالإحداثيات التالية:

​خط العرض: 29.0022^\circ شمالاً.

​خط الطول: 33.3575^\circ شرقاً.

أشار التقرير الفني إلى أن مركز الهزة يقع شمال مدينة "رأس غارب"، وهي على مسافات متفاوتة من

عدة مدن مصرية كالتالي:

​سانت كاترين: تبعد 77.9 كم عن المركز.

​الطور: تبعد 88.5 كم.

​السويس: تبعد 132.7 كم.

​أكد المعهد في تقييمه العام ورود بلاغات تفيد بـ شعور بعض المواطنين بهذه الهزة نظراً لتوقيتها المتأخر وهدوء الأجواء، إلا أنه بفضل الله لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو وقوع أضرار مادية في المنشآت والممتلكات داخل المناطق المتأثرة.

​ويهيب المعهد بالمواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً استمرار مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة.