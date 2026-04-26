قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب بعد محاولة اغتياله: محاولات اغتيالي تتكرّر ومُنفّذ الهجوم شخص مريض للغاية
هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟
مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-4-2026 .. والقنوات الناقلة
قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والمنافذ الحكومية
شاهد .. لحظة اعتقال المُشتبه في إطلاقه النار خلال حفل عشاء مُراسلي البيت الأبيض |مُتداول
سمية درويش تكشف كواليس أزمتها النفسية وتفكيرها في الاعتزال
البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شمال «رأس غارب» فجر اليوم
«أسهل حاجة إنك تلقح كلام».. أحمد شوبير يكشف حقيقة تصريحاته بشأن تجديد الأهلي مع إمام عاشور
إلقاء القبض على المُنفّذ.. أول تعليق لـ ترامب بعد أنباء محاولة اغتياله
هل المال المُدّخر لأداء الحج عليه زكاة مال؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
المستشار جميل حليم: فلسفة الزواج المسيحي تقوم على «قدسية الرباط» مع ضوابط صارمة لإنهاء العلاقة
«الغندور»: الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد .. وحسم الملف بنهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شمال «رأس غارب» فجر اليوم

إسلام خالد

أعلنت الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية قوية نسبياً فجر اليوم الأحد، في تمام الساعة 03:13 صباحاً بتوقيت القاهرة، استشعرها سكان عدد من المناطق القريبة.

أوضح  الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد، أن الهزة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 26.1 كيلومتر. 

وقد تم تحديد مركز الهزة داخل الأراضي المصرية بالإحداثيات التالية:

​خط العرض: 29.0022^\circ شمالاً.

​خط الطول: 33.3575^\circ شرقاً.

أشار التقرير الفني إلى أن مركز الهزة يقع شمال مدينة "رأس غارب"، وهي على مسافات متفاوتة من

 عدة مدن مصرية كالتالي:

​سانت كاترين: تبعد 77.9 كم عن المركز.

​الطور: تبعد 88.5 كم.

​السويس: تبعد 132.7 كم.

​أكد المعهد في تقييمه العام ورود بلاغات تفيد بـ شعور بعض المواطنين بهذه الهزة نظراً لتوقيتها المتأخر وهدوء الأجواء، إلا أنه بفضل الله لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح أو وقوع أضرار مادية في المنشآت والممتلكات داخل المناطق المتأثرة.

​ويهيب المعهد بالمواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً استمرار مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة على مدار الساعة.

