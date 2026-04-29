فلكيا.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

قال ‎المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‎ إن وقفة عرفات لعام 1447 هجريا ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا. ومن المتوقع أن تبدأ إجازة العيد رسمياً من يوم الثلاثاء (يوم الوقفة) وتمتد لتشمل أيام التشريق، بانتظار القرار الرسمي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء لتحديد عدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص.

هلال شهر ذي الحجة

وأضاف المعهد أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هـ (يوم الرؤية)، الموافق 16 مايو 2026.

ولن يكون الهلال الجديد قد ولد عند غروب شمس "يوم الرؤية" في معظم العواصم العربية والإسلامية؛ حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 13 دقيقة، وفي القاهرة بـ 7 دقائق. وبناءً على ذلك، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكياً يوم الاثنين 18 مايو 2026.

التقويم الهجري

جدير بالذكر أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب متخذاً من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعاً له. ويعد شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، ويرتبط بأداء فريضة الحج.