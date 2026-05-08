قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. صور
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر
محمد غالي

شهدت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر اهتماما واسعا خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، في إطار خطة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

وأجرت شركات الإنترنت الأرضي العاملة بالسوق تحديثات جديدة على هيكل الباقات، تضمنت إعادة ترتيب الشرائح وإلغاء بعض العروض، بما يتماشى مع تغيرات أنماط الاستهلاك وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب التوسع في خدمات البيانات لمواكبة الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الاستخدامات اليومية والبث الرقمي والخدمات الإلكترونية.

إعادة هيكلة الباقات المتوسطة

شملت التعديلات إلغاء باقة 140 جيجابايت، التي كان سعرها يبلغ نحو 210 جنيهات شهريا قبل ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الباقات المتوسطة. وفي المقابل، أصبحت باقة 150 جيجابايت بسعر 260 جنيها شهريا (غير شاملة الضريبة) هي أقل باقة متاحة حاليا ضمن النظام الجديد، مع استمرار طرح باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة تناسب احتياجات المستخدمين.

وتأتي هذه التغييرات ضمن تحديثات أوسع يشهدها قطاع الإنترنت الأرضي في مصر، بهدف إعادة ضبط الأسعار والسعات بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في استهلاك خدمات الإنترنت.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

باقات جديدة للإنترنت والمحمول

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين.

وبدءا من اليوم، تقرر طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، بدلا من أقل باقة سابقة التي كانت تقدر بنحو 210 جنيهات.

كما شملت القرارات إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تقدر بنحو 13 جنيها، بهدف توفير خيارات اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

ومن بين القرارات الجديدة، إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعما لخدمات التعليم والتحول الرقمي.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

لا زيادة في أسعار كروت الشحن

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات لن يشمل أسعار كروت شحن الرصيد أو أسعار دقائق المكالمات الثابتة والمحمولة، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية، والتي ستظل دون أي زيادة.

أسعار كروت الشحن الحالية

جاءت أسعار كروت الشحن “الفكة” على النحو التالي:

كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 9.1 جنيه.
كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 11.55 جنيه.
كارت فئة 19.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 13.65 جنيه.
كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 18.2 جنيه.
كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 26.6 جنيه.

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة

بدأ تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة اعتبارا من الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

باقة 150 جيجابايت بسعر 287.28 جنيه.
باقة 200 جيجابايت بسعر 396.72 جنيه.
باقة 250 جيجابايت بسعر 492.48 جنيه.
باقة 400 جيجابايت بسعر 779.76 جنيه.
باقة 600 جيجابايت بسعر 1020 جنيها.
 

تطوير خدمات الاتصالات

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية التحتية.

باقات جديدة للإنترنت والمحمول

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين.

وبدءا من اليوم، تقرر طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، بدلا من أقل باقة سابقة التي كانت تقدر بنحو 210 جنيهات.

كما شملت القرارات إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تقدر بنحو 13 جنيها، بهدف توفير خيارات اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

لا زيادة في أسعار كروت الشحن

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات لن يشمل أسعار كروت شحن الرصيد أو أسعار دقائق المكالمات الثابتة والمحمولة، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية، والتي ستظل دون أي زيادة.

أسعار كروت الشحن الحالية

جاءت أسعار كروت الشحن “الفكة” على النحو التالي:

كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 9.1 جنيه.
كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 11.55 جنيه.
كارت فئة 19.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 13.65 جنيه.
كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 18.2 جنيه.
كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 26.6 جنيه.
 

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة

بدأ تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة اعتبارا من الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

باقة 140 جيجابايت بسعر 287.28 جنيه.
باقة 200 جيجابايت بسعر 396.72 جنيه.
باقة 250 جيجابايت بسعر 492.48 جنيه.
باقة 400 جيجابايت بسعر 779.76 جنيه.
باقة 600 جيجابايت بسعر 1020 جنيها.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر أسعار كروت الشحن أسعار باقات الإنترنت اسعار الباقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

نادى الزمالك

نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يؤدي مرانه الختامي استعدادا لـ اتحاد العاصمة

الزمالك

تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك قبل صدام اتحاد العاصمة

معتمد جمال

مؤتمر صحفي لـ معتمد جمال حول ذهاب نهائي الكونفدرالية

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد