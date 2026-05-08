شهدت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر اهتماما واسعا خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، في إطار خطة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وأجرت شركات الإنترنت الأرضي العاملة بالسوق تحديثات جديدة على هيكل الباقات، تضمنت إعادة ترتيب الشرائح وإلغاء بعض العروض، بما يتماشى مع تغيرات أنماط الاستهلاك وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب التوسع في خدمات البيانات لمواكبة الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الاستخدامات اليومية والبث الرقمي والخدمات الإلكترونية.

إعادة هيكلة الباقات المتوسطة

شملت التعديلات إلغاء باقة 140 جيجابايت، التي كان سعرها يبلغ نحو 210 جنيهات شهريا قبل ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الباقات المتوسطة. وفي المقابل، أصبحت باقة 150 جيجابايت بسعر 260 جنيها شهريا (غير شاملة الضريبة) هي أقل باقة متاحة حاليا ضمن النظام الجديد، مع استمرار طرح باقات أخرى بسعات وأسعار مختلفة تناسب احتياجات المستخدمين.

وتأتي هذه التغييرات ضمن تحديثات أوسع يشهدها قطاع الإنترنت الأرضي في مصر، بهدف إعادة ضبط الأسعار والسعات بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في استهلاك خدمات الإنترنت.

باقات جديدة للإنترنت والمحمول

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين.

وبدءا من اليوم، تقرر طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، بدلا من أقل باقة سابقة التي كانت تقدر بنحو 210 جنيهات.

كما شملت القرارات إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تقدر بنحو 13 جنيها، بهدف توفير خيارات اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

ومن بين القرارات الجديدة، إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعما لخدمات التعليم والتحول الرقمي.

لا زيادة في أسعار كروت الشحن

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات لن يشمل أسعار كروت شحن الرصيد أو أسعار دقائق المكالمات الثابتة والمحمولة، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية، والتي ستظل دون أي زيادة.

أسعار كروت الشحن الحالية

جاءت أسعار كروت الشحن “الفكة” على النحو التالي:

كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 9.1 جنيه.

كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 11.55 جنيه.

كارت فئة 19.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 13.65 جنيه.

كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 18.2 جنيه.

كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 26.6 جنيه.

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة

بدأ تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة اعتبارا من الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

باقة 150 جيجابايت بسعر 287.28 جنيه.

باقة 200 جيجابايت بسعر 396.72 جنيه.

باقة 250 جيجابايت بسعر 492.48 جنيه.

باقة 400 جيجابايت بسعر 779.76 جنيه.

باقة 600 جيجابايت بسعر 1020 جنيها.



تطوير خدمات الاتصالات

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية التحتية.

