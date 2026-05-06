موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام

يشهد الوقت الحالي تزايدا في اهتمام المواطنين بالتعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2026، إلى جانب متابعة جدول الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام، لا سيما أن هذه الفترات ترتبط بمناسبات دينية ووطنية ينتظرها الكثيرون لتنظيم خطط الراحة أو السفر.

وفي هذا الصدد، تضم قائمة الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر حتى نهاية عام 2026 مجموعة من المناسبات البارزة، في مقدمتها وقفة عرفات وعيد الأضحى، إضافة إلى عدد من الأعياد الوطنية والدينية، وذلك على النحو التالي:

- الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

- من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك

- الأربعاء 17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

- الثلاثاء 30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو

- الخميس 23 يوليو 2026: عيد ثورة 23 يوليو

- الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف

- الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جدول الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية عام 2026 لا يقتصر فقط على كونه مواعيد للراحة، بل يمثل عنصرا مهما في دعم كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز مسارات التنمية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المناسبات، التي تشمل وقفة عرفات وعيد الأضحى إلى جانب الأعياد الوطنية والدينية، تتيح للعاملين فرصة حقيقية لاستعادة النشاط الذهني والبدني.

وأشار حسان، إلى أن الأثر الإيجابي للإجازات لا يقتصر على الفرد فقط، بل يمتد ليشمل المؤسسات والمجتمع ككل، إذ تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وتعزز من وتيرة التنمية والتطوير على مختلف المستويات.

أما فيما يتعلق بتحديد موعد عيد الأضحى، فيتم الإعلان الرسمي عنه من خلال الجهات الدينية المختصة، رغم الاعتماد المتزايد على الحسابات الفلكية في التقدير المسبق.

وقد تختلف المواعيد بيوم واحد تبعا لثبوت رؤية الهلال، ما يجعل التواريخ الفلكية تقديرية إلى حين صدور القرار الرسمي.

ويحظى عيد الأضحى بمكانة عظيمة في الإسلام، إذ يعد من أبرز المناسبات الدينية التي تجمع بين الجوانب الروحانية والمظاهر الاجتماعية، حيث يشمل أداء مناسك الحج، وذبح الأضاحي وتوزيعها على المستحقين، إلى جانب صلة الأرحام، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتبادل الزيارات بين الأسر، فضلا عن ترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وتعد هذه الإجازات فرصة مهمة للمواطنين للحصول على قسط من الراحة، كما تمثل مناسبات ذات طابع ديني ووطني تحظى باهتمام واسع بين مختلف فئات المجتمع.