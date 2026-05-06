آخر يوم عمل في البنوك..كيف يتصرف العميل خلال أوقات العطلات؟

يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء سريان قرار البنك المركزي المصري بمنح كافة العاملين على مستوى الجمهورية من الموظفين بالبنوك إجازة رسمية سيتم تطبيقها صباح غدًأ الخميس.

لماذا يتم تعطيل العمل في البنوك

بموجب ما أقره البنك المركزي المصري والذي يتضمن تعطيل العمل في كافة البنوك المقدر حجمها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا؛ خلال يوم الإجازة المعلن اعتبارا من صبيحة غدا الخميس 7-5-2026، بمناسبة عيد العمال.

كم يوم سيحصل عليها العاملين في البنوك

مع سريان قرار البنك المركزي بمنح إجازة عيد العمال؛ سيتم حصول الموظفين بفروع البنوك المختلفة على يومين إجازة إضافية تبدأ من الجمعة حتي مساء السبت من نفس الأسبوع.

ويصل مجمل ما سيحصل عليه الموظفين خلال الفترة المحددة نحو 3 أيام متصلة تبدأ من غدًأ الخميس حتى مساء السبت المقبل.

متي يعود الموظفين للعمل

بحسب تعليمات البنك المركزي المصري والتي تتضمن بدأ العمل في البنوك مرة أخري اعتبارا من صباح الأحد 10 مايو الجاري.

مواعيد العمل في البنوك

وفقُأ لما أعلنه البنك المركزي المصري في وقت سابق للجهاز المصرفي والتي تتضمن بدأ العمل في الجهاز المصرفي اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتي الرابعة مساءًا داخل الإدارات العليا بالبنوك.

بينما تستقبل الفروع البنكية من الثامنة والنصف حتي الثالثة مساءًا؛ العملاء ولمدة 6 ساعات ونصف من الأحد حتي الخميس من كل أسبوع.