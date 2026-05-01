البنك المركزي يعلن قبول طلبات شراء أذون خزانة بـ 76.9 مليار جنيه.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 76.9 مليار جنيه، تضمنت 2559 طلبًا مقبولًا من المستثمرين.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قبل تلك العطاءات وهي من أجلي 182 و 364 يوماً في مزاد علني تم تنظيمه لصالح وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتدبير احتياجات الخزانة.

تفاصيل الطلبات

وبلغ حجم الطلبات التي قبلها البنك المركزي المصري من المستثمرين للاكتتاب في أجل 364 يومًا نحو 1057 طلبًا بقيمة 40.345 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 23.722% وأعلى سعر بنسبة 24% وأقل سعر بسنبة 23.001%.

وعلى سياق متصل بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 182 يومًا نحو 1502 طلبًا مقبولًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,6 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 25.124% وأقل سعر بنسبة 23.001% و أعلي سعر بنسبة 25.249%.